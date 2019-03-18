Son dakika: Hollanda’daki saldırgan Gökmen Tanış yakalandı

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, 3 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden olan Tanış yakalandı.

Tanış’ın yakalandığı ve Audi marka sivil bir araca bindirildiği o anlar bölgede bulunan bir Hollandalı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

SUÇ MAKİNESİYMİŞ

Gökmen Tanış’ın hakaret, hırsızlık, adam öldürmeye teşebbüs, taciz ve tecavüz suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 2013 yılında savcılığın Gökmen Tanış’a karşı, “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan soruşturma açtığı ortaya çıktı. Tanış’ın, o dönem evde uzun namlulu silahla ateş ettiği belirtildi. Tanış’ın bu saldırıda bir kadını hedef aldığı ve öldürmeye çalıştığı öğrenildi.

ALMANYA SINIRI KAPATTI

Bu sabah, 24 Ekim Meydanı yakınlarındaki Oudenrijn Hastanesi civarında saldırıyı gerçekleştiren Göken Tanış’ın, Alman plakalı bir arabayı çalarak kaçtığı sanılıyor. Utrecht Polisi’nin, girişe yasakladığı meydanı yeniden trafiğe açtığı belirtildi. Hollanda basını, “terör ihtimalı yine de gözardı edilmiyor ancak kişinin ailevi ya da başka bir nedenden dolayı bu saldırıyı gerçekleştirdiği görüşü ağır basmaya başladı” açıklamasını yaptı.

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KOMŞULAR: RADİKAL BİRİ DEĞİL

Şu ana kadar yapılan aramalardan bir sonuç alınamezken, havadan ve karadan operasyonlar sürdürülüyor. Saldırgan Tanış’ın akrabaları ve komşuları da, olayın bir terör saldırısı olamayacağını, şahsın sorunlu bir kişiliğinin bulunduğunu ayrıca “radikalleşme eğilimi görmedikleri”ni açıkladı. Polis ise araştırmalarına bu ifadeler doğrultusunda yoğunlaştırmaya başladı. Ancak terör birimleri de ayrıntılı araştırmaları sürdürüyor.

DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda´nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı kınayarak, açıklama yaptı.

Saldırının failinin kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, “Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır” denildi.