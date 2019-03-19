Son dakika… Hollanda’daki saldırı sonrasında savcıdan flaş açıklama

Hollanda savcılığı, dün Utrecht’te 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Dün gözaltına alınan Türkiye doğumlu Gökmen Tanış’ın gözaltına alındığını açıklayan yetkililer soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Savcılık bugün, zanlı ile saldırıda yaşamını yitiren kurbanlar arasında bir bağ bulunmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, soruşturmanın hâlâ devam ettiği belirtilirken, saldırının terör saldırısı olarak tanımlanmasının olası olduğu ifade edildi.

Gökmen Tanış’ın bir akrabasını hedef aldığı ancak o sırada yardım etmeye çalışan etraftakilere de ateş ettiğine yönelik iddialar vardı. Savcı da söz konusu olayın ‘ailevi’ olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu. Savcılar ayrıca olayın bir terör bağlantısı olduğu ihtimalinin hala ciddi olduğunu dile getirdi.

Yaşamını yitirenlerden birinin 19 yaşındaki bir kadın olduğu ve diğerinin ise iki çocuk babası bir antrenör olduğu açıklandı. Her ikisinin de Hollanda kökenli olduğu belirtilirken üçüncü kurban hakkında bir açıklama yapılmadı.