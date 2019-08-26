Son dakika… Hong Kong karıştı: Göstericiler polisle çatıştı

Hong Kong'da Pazar günü de protesto gösterileri düzenlendi. Polis, basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla protestocuları dağıtmaya çalıştı. Yüzleri maskeli olan çoğu protestocu polise molotof kokteyli fırlatırken polis göstericilere karşı basınçlı su kullandı.

Pazar günkü protesto gösterisine binlerce kişi katılırken, bir grubun polisle çatıştığı açıklandı. Hong Kong'da protesto gösterileri haftalardır devam ediyor. Çin'e suçluların iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için başlayan gösteriler yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen devam ediyor.

Kentin Kwai Fong bölgesinden başlayarak Tsuen Wan Park’a doğru ilerleyen göstericiler, parka ulaştıklarında etraftaki yollara barikat kurdu. Söktükleri demir parmaklık, plastik bariyer, bambu sopalar ve çöp

kutularını birbirine bağlayarak yol ortasına sabitleyen göstericiler, “Özgürlük için savaş, Hong Kong’un yanında ol” sloganları attı. Protestoculara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale eden çok

sayıda polis ekibi zırhlı araçlarla caddelerde adım adım ilerleyerek protestocuları dağıttı.

Müdahale sırasında polisle protestocular arasında arbede yaşanırken, bir polis havaya uyarı ateşi açtı. Arbedede yaralanan bazı polisler hastaneye sevk edildi. Güvenlik birimlerince gözaltılara ilişkin henüz sayı açıklanmadı.



Protestolarda daha fazla demokrasi isteği dile getiriliyor. Pekin ise protestolara tepkili. Çin, Hong Kong'a sınır kentine güvenlik güçleri göndermiş durumda.



