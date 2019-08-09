Son dakika… Hong Kong liderinden itiraf: Tsunami gibi

Hong Kong’ta haftalardır devam eden gösteriler hakkında Hong Kong lideri Carrie Lam’dan açıklama geldi. Asya’nın finans merkezi olarak bilinen Hong Kong’un uzun vadede ekonomik açıdan bu gösterilerden etkileneceğini söyleyen Lam, “Patronlar ve iş sahipleri bana bu gösterilerin kendilerini etkilediğini söylüyor. Gösteriler bir tsunami gibi etkiledi” dedi.

Haftalardır devam eden gösteriler yer yer çatışmaya dönüşmüş ve bölgede ciddi bir krize sebep olmuştu. Hong Kong’ta perakende satış ve turizm rakamları dip yapmıştı.