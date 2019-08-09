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Son dakika… Hong Kong liderinden itiraf: Tsunami gibi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto edenler ile ilgili bir itiraf geldi. Hong Kong'un lideri Carrei Lam bir açıklama yaparak son dönemde yaşanan gösterileri değerlendirdi. Lam, "Gösteriler ekonomiye tsunami gibi vurdu" dedi.

Sozcu.com.tr
13:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Hong Kong liderinden itiraf: Tsunami gibi

Hong Kong’ta haftalardır devam eden gösteriler hakkında Hong Kong lideri Carrie Lam’dan açıklama geldi. Asya’nın finans merkezi olarak bilinen Hong Kong’un uzun vadede ekonomik açıdan bu gösterilerden etkileneceğini söyleyen Lam, “Patronlar ve iş sahipleri bana bu gösterilerin kendilerini etkilediğini söylüyor. Gösteriler bir tsunami gibi etkiledi” dedi.

Haftalardır devam eden gösteriler yer yer çatışmaya dönüşmüş ve bölgede ciddi bir krize sebep olmuştu. Hong Kong’ta perakende satış ve turizm rakamları dip yapmıştı.

Son güncelleme: android-time 13:18 09.08.2019
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