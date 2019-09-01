Son dakika… Hong Kong’ta gösteriler bitmek bilmiyor

Hong Kong’ta gösteriler bitmek bilmiyor… Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto eden göstericiler bugün de protestoya devam etti. Hükümetin geri adım atmasına rağmen kısa bir süre içinde hükümete karşı bir gösteri haline evrilen olaylarda bugün de göstericiler polisle çatıştı.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na giden trenler gösteriler yüzünden durdurulurken, bölgede ulaşım kilitlendi. Transit demiryolu şirketi, “Hong Kong hükümetinin ve Havacılık Birimi’nin talebi üzerine seferlerimiz durduruldu” dedi. Göstericiler havalimanında ve şehir içinde dün gece gösteri yapmıştı.