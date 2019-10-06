Son dakika… Hong Kong’ta kriz büyüyor: On binlerce maskeli gösterici sokağa döküldü

Hong Kong’ta aylardır devam eden gösterilerde yeni bir kriz kapıda… Dört aydır gösterilerin devam ettiği Hong Kong’ta suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı sonrasında Hong Kong lideri Carrie Lam önceki gün maskelere yasak getirmiş ve maskeli göstericilerin cezalandırılacağının sinyalini vermişti.

Bu yasaya tepki gösteren on binlerce maskeli gösterici bugün sokağa çıktı. En son 50 yıl önce uygulanan yasa tasarısına tepki gösteren çok sayıda gösterici Hong Kong yönetimine tepki gösterdi. Güvenlik güçleriyle çatışan bazı gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, “Hong Konglular devrime katılın” ve “Özgürlük için savaşın, Hong Kong ile bir olun” sloganlarını attı.