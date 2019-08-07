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Son dakika… İhbar geldi! USA Today’in binası boşaltıldı

ABD gazetesi USA Today’in Virginia’daki merkez binası, silahlı saldırgan ihbarı sebebiyle tahliye edildi.

21:21 -
Haberler Dünya
Son dakika… İhbar geldi! USA Today’in binası boşaltıldı

ABD'nin Virginia eyaletindeki McLean bölgesinde bulunan USA Today gazetesinin merkez binası çalışanları, silahlı saldırgan ihbarı sonrası tahliye edildi. USA Today'de yer alan haberde, polisin, yerel saatle 11.50 sıralarında ihbar aldığını ve binadaki herkesi tahliye etmeye başladığı belirtildi. Çok sayıda itfaiye, polis ve özel timin olay yerine sevk edildiği, ancak henüz silahlı saldırgana dair bir ize rastlanmadığı belirtildi. Çevreyi ve binayı bir polis helikopterinin de izlediği belirtilirken; polisin binada incelemelerini sürdürdüğü belirtildi. DHA

Son güncelleme: android-time 21:25 07.08.2019
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