İki biraya 4 bin 155 lira alınca…

New York Daily News gazetesine yansıyan habere göre; kazıklanan futbolsever, kredi kartından çekilen rakam cep telefonuna mesaj olarak gelince polise haber verdi.

Yetkililer, 33 yaşındaki esnafı pazar günkü maç sırasında durdurdu ve yanındaki sahte pos cihazına el koydu.

Hard Rock Stadyumu’nun içecek ihalesini elinde bulunduran Rocket Man adlı şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu güvenlik meselesini çok önemsiyoruz ve müşterilerimizin güvenliği için satıcılarımızı eğitiyoruz ve gözlemliyoruz. Olay yerindeki denetçimiz, Collier’in ruhsatsız şahsi cihazı üzerinden fahiş bir fiyat çekildiğini öğrenince, yetkililerle iletişime geçti.”

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; üçüncü derece hırsızlık ve sahte pos makinesi bulundurmakla suçlanıyor.