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Son dakika… İki ülke arasında kriz büyüyor: Diplomatlara sınır dışı

Almanya ile Rusya arasında yaşanan cinayet gerilimi tırmanıyor... Ağustos ayında Berlin'de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesi sonrasınra başlatılan soruşturmada Almanya'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Moskova yönetiminden karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da görevli iki Alman diplomata sınır dışı kararı verdi.

Sozcu.com.tr
11:31 -
Haberler Dünya
Son dakika… İki ülke arasında kriz büyüyor: Diplomatlara sınır dışı

Ağustos ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesinin ardından Almanya-Rusya hattında yaşanan gerilimi tırmandıracak bir olay yaşandı…

Yaşanan cinayet sonrasında Alman makamları Rusya’nın ya da Çeçenistan’ın cinayetle bağlantısı olduğuna dair açıklama yapmış ve Rusya’nın işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Almanya’da görevli iki Rus diplomatı 4 Aralık’ta sınır dışı etmişti.

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra bugün Moskova’dan flaş bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’da görevli iki Alman diplomata sınır dışı kararı çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada iki Alman diplomata 7 gün süre verildi.

Almanya Cinayet Dışişleri Bakanlığı Gürcistan Moskova Rusya son dakika
Son güncelleme: 11:35 12.12.2019
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