İki ülke arasında tansiyon yükseliyor: Büyükelçiyi geri çektiler

ABD ile Zambiya arasında kriz yaşanıyor… 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı Zambiya Büyükelçisi Daniel Foote yaptığı açıklamaların ardından merkeze çekildi.

Eşcinselliğin yasak olduğu Zambiya’da iki erkeğin ilişkiye girdikleri gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası almasının ardından Lusaka yönetimini eleştiren Foote, ABD’nin Zambiya’ya yaptığı yardımı kesmekle tehdit etmişti. Foote, ABD’nin Zambiya’ya her yıl verdiği 500 milyon doların kesilebileceğinin sinyalini vermişti.

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, “Zambiya’da homoseksüel insanlar olduğunu biliyoruz fakat bunu önermiyoruz. Bizce bunun çoğu yanlış, İncil’e ters, Hristiyanlığa ters. Biz bunu istemiyoruz” demiş ve bu sözler büyük tepki çekmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Zambiya hükümeti Foote’nin ülkede kalmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Zambiya’nın açıklamalarının ardından ABD yönetimi Foote’nin görevinden alındığını ve Washington’da görevine devam edeceğini açıkladı.