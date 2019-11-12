Son dakika… İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin, “ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız” dedi.

İLGİLİ HABER Fahrettin Altun'dan 150 saatlik sürenin dolmasına ilişkin ilk açıklama

Altun, şunları söyledi;

“Önceki konuşmaları sırasında Erdoğan ve Trump, ortak kaygıları gidermek için isteklerini dile getirdiler. Her ikisi de, güçlü bir Türk-Amerikan işbirliğinin değerini kabul ediyor. Yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız.”