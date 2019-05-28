Son dakika… İlk araştırma: E-sigarada bu likitler öldürüyor

Biliminsanları kan damarı hücrelerinin likitlere maruz kalmasıyla “önemli derecede artan ölçüde DNA hasarı ve hücre ölümü” gerçekleştiğini belirlemişti. Bu yeni araştırma ise DNA’daki hasar şiddetinin e-sigaralarda kullanılan aromalı likitlere göre değiştiğini ortaya koydu. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; tarçınlı ve mentollü likitler kalp sağlığı için ‘bilhassa’ zararlı.

SİGARAYA ALTERNATİF OLAMAZ

Prof. Joseph Wu, “Şimdiye kadar bu likitlerin endotelyal hücreleri nasıl etkilediğine dair bir veriye sahip değildik. Bu araştırma açıkça gösterdi ki, e-sigaralar, geleneksel sigaraların güvenli bir alternatifi değil” dedi. Araştırmaya ilişkin bilgi veren Wu, “Hücreleri nikotin seviyeleri değişken altı farklı aromalı likide maruz bıraktığımızda, önemli ölçüde hasar tespit ettik” açıklamasında bulundu.

Araştırmada biliminsanlarının 0, 6 ve 18 miligram arasında değişen seviyelerde nikotin ile birlikte meyve, tütün, karamelli tütün, vanilya, şekerleme, tarçın ve mentol aromalı likitler kullandığı belirtildi.

Likitlerin çoğunun hücreler için bir dereceye kadar zehirli olduğu tespit edilirken, tarçın ve mentol aromalı olanların nikotinsiz olsalar dahi “ciddi ölçüde” hücre tahribatına neden olduğu vurgulandı.

AKCİĞERE ZARAR VEREN LİKİTLER

‘American College of Cardiology’ dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, karamel ve vanilyalı e-sıvıların çok ciddi olmasa da büyümeyi sekteye uğrattığını gösterdi. Daha önce karamel ve patlamış mısır aromalı likitlerin akciğer fonksiyonlarına zarar verdiği ortaya çıkarılmıştı.

Araştırmanın yazarlarından Arizona Üniversitesi’nden Profesör Dr. Won Hee Lee, “Geleneksel sigara içerken, kaç tane sigara içtiğinize dair bir hissiniz oluyor. Fakat e-sigaralar yanıltıcı olabilir. Kısa bir zaman dilimi içinde kendinizş çok daha yüksek miktarda nikotine maruz bırakabilirsiniz. Şimdi artık elektronik sigaraların damar fonksiyonlarına yönelik önemli ölçüde zehirli etkilerini de biliyoruz” dedi.