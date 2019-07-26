Son dakika… Osmanlı Torunu’nun AB ile ilk konuşması gergin geçti

Johnson ise telefon görüşmesinde eski Başbakan Theresa May ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmanın mevcut haliyle parlamentodan geçemeyeceğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva’nın sosyal medyada detaylarını paylaştığı telefon görüşmesinde Junckler ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun İngiltere tarafından ileri sürülen her fikri geri çekilme anlaşması ile uyumlu olması halinde analiz edeceğini Boris Johnson’a iletti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Juncker’e anlaşmasız bir Brexit ihtimalinin önüne geçmek için süreci tıkayan Kuzey İrlanda “Backstop” yani “tedbir maddesi”nin kaldırılması gerektiğini söyledi.

İngiliz Parlamentosu’nda hiçbir kesim tarafından kabul görmeyen Brexit Anlaşması’nın ‘tedbir maddesi’, İrlanda adasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi güvence altına alıyor.