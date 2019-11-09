İmamoğlu Berlin’de Almanya lideri Merkel’le sohbet etti

Şansölye Merkel’in kendisini kutladığını belirten İmamoğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Merkel'in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım. Kendisine 16 milyon İstanbullunun selamını ilettim ve İstanbul'a davet ettim.”

Berlin Duvarı’nın yıkışının 30’uncu yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende, Merkel’in de aralarında bulunduğu yetkililer, Bernauer Sokağı’nda bulunan anıta çiçek bıraktı.

İBB Başkanı İmamoğlu da anma konuşmalarının ardından duvara çiçek bıraktı. Daha sonra “Vişegrad Anıtı” olarak bilinen şapele giden heyet, burada Berlin Duvarı'nda hayatını kaybedenler için dua etti.

BERLİN’DE 10 KASIM VURGUSU

İmamoğlu güne eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Almanya'da yaşayan vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin temsilcilerinden oluşan Berlin Türk toplumu ile Maritim Otel'de düzenlenen kahvaltıyla başlamıştı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı toplantıda konuşan İmamoğlu, anlamlı bir dönemde bu şehirde bulunmanın kendilerine ayrı bir görev verdiğini belirtti.

İmamoğlu, “Hem İstanbul ve Berlin'in kardeş şehir sürecinin 30'ncu yılında olmak hem de Berlin'deki duvarın yıkılışının 30’uncu yıl dönümünde burada olmak çok önemli. Sanki böyle sesler üst üste yerleşiyor. Kardeşlik, duvarın yıkılması bir başka seste kulaklarımızda çınlıyor bence. O da minnetle anacağımız, güzel Atatürk'ün sesi: Yurtta barış, dünyada barış sesi. Atatürk'ün yarın ölüm yıl dönümü. Minnetle, rahmetle anıyoruz” dedi.

“DÜNYAYA İLHAM KAYNAĞI OLDUK”

Ekrem İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu ülkeyi ve bu güzel Cumhuriyet'i, mücadelesiyle, komutanlığıyla ve liderliğiyle başka bir döneme eviren ve gerçekten, bugünkü bağımsızlığımızın, bugünkü ulusal ve uluslararası duruşumuzun simgesi olan Mustafa Kemal Atatürk'e, elbette onun silah arkadaşlarına ve tabii ki sizlerin de bu mücadelenin içinde olmuş atanız, nineniz ve dedeniz için de rahmet diliyorum, minnet duyuyorum.”

Konuşmasında, 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerine değinen, kampanya sürecinde kullandığı kucaklayıcı dilden asla vazgeçmeyeceğini dile getiren İmamoğlu, “Bu süreçte demokrasiye verilmek istenen zararı hep birlikte önledik. Dünyaya ilham kaynağı olduk” dedi.