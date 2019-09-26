Son dakika… İmamoğlu dünyaca ünlü dergiye konuştu… Bomba sözler

İmamoğlu’nun Fransız dergisine verdiği ve ‘Cumhuriyet’in aktardığı mülakattan öne çıkan noktalar özetle şöyle:

* 16 milyon İstanbullu, tüm güç sahiplerine, milletin iradesinin hiçe sayılmaması konusunda çok önemli bir ders vermiştir. “Güç bende; her şey iki dudağımın arasında belirlenir, ben istersem yargı sürecini de kendi bildiğim gibi işletirim” anlayışının geçerli olmadığını söyledi.

“BU DA GÜZEL BİR YENİLGİDİR”

* Eğer 23 Haziran seçim sonuçlarını bir yenilgi olarak göreceksek, halkın sesini duymayanların kapalı kulaklarının, körleşmiş vicdanların; adalet duygusunu yitirmiş olanların milyonlar tarafından sarsılması diye nitelemeliyiz. Bu da güzel bir yenilgidir. Umarız, bu sonuçlar sadece İstanbul veya Türkiye'de değil, bütün dünyada milletin iradesine engel olmaya çalışanlara uyarı olur.

* Bu başarı demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü, milli iradeyi, “beni yönetecekleri bir avuç değil, bizzat 16 milyon İstanbullu olarak ben belirlerim” diyen bir halkın kararlılığını gösterdi.

CUMHURBAŞKANI RAKİBİM DEĞİL

Sayın Cumhurbaşkanı benim rakibim değildi. Benim için kendisi, bir partinin başkanı olmaktan çok, Cumhurbaşkanımızdır. Her zaman da söyledim, İstanbul'a Belediye Başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanı ile çok keyifli çalışacağız. Bu sözlerim hala geçerli.