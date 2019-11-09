Son dakika… İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu ve Batı Almanya'yı ayıran duvarın yıkılışının 30’uncu yıl dönümü anması sırasında ayaküstü sohbet ettiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile arasında geçen konuşmayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun sorulara verdiği yanıtlar özetle şöyle:

YIKILACAK DAHA ÇOK DUVAR VAR

Önemli bir törene katıldınız? Hislerinizi alabilir miyiz törene ilişkin? Niye bu törendeydiniz, öğrenebilir miyiz?

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* Berlin, İstanbul ile 30 yıldır kardeş şehir. Hatta Berlin Duvarı’nın yıkılışının hemen bir hafta sonrasında imzalar atılmış. Bu da çok özel bir durum. Hem 30’uncu yıl hem kardeş şehir olmamızın yanı sıra duvarın yıkılışının yıl dönümü töreninde bulunmak bizim için çok değerliydi. Bir yönüyle duvarın yıkılışı çok önemli bir simge. Geçtiğimiz yüzyılın ön önemli simgelerinden birisi. Bir rejimin bitiş anı. Birbirini seven insanların buluşma anı. Özgürlük talebi olan insanların bir araya geldikleri çok değerli bir andı.

* Berlin Belediye Başkanı'nın davetiyle burada olduk. Farklı ülkelerden başkanların katıldığı çok değerli bir protokol vardı. Farklı ülkelerden yine kardeş şehirler buradaydı. Benim için de değerliydi. Aslında mesajı kuvvetli. Belki de yıkacak daha çok duvar var. İlla duvar bazen fiziki duvar olmayabiliyor. İnsanları bölen, ayrıştıran o duvarları yıkıp; tolerans ve diyaloğu en üst seviyeye taşımamız gerektiğini düşünüyorum.

STEINMEIER İLE TANIŞTI

Şansölye ile de dakikalarca sohbet ettiniz? Aranızda nasıl diyaloglar geçti?

* Sayın Merkel ile tanıştık. Tebrik etti, başarılar diledi. Ben de kendisine Almanya-Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğunu ifade ettim. Köln de kardeş şehrimiz. Diyalogları daha üst seviyeye taşımak, iki ülke arasındaki kuvvetli bağları daha da geliştirmek niyetinde olduğumuzu belirttim. Buradaki Türk nüfusun yoğunluğu zaten ortada. Sayın Şansölye de bana başarılar diledi. Tabii ki aynı duyguları paylaştı. Bu da bizi mutlu etti.

* Duvarın yıkılışının yıl dönümünden dolayı da kendilerini kutladım. Hem de hayatını kaybedenleri andığımı dile getirdim. Bir ara ayrıldık. Sonra kendisi bizzat gelerek Federal Kongre Meclis Başkanı'nı bizzat tanıtmak istediğini söyledi. O biliyorsunuz tekerlekli sandalye kullanıyor. Sayın Merkel beni alıp yanına götürdü. Kendileriyle üçlü sohbet yaptık. Daha sonra da çiçeklerimizi bıraktık. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı ile bizi tanıştırdı. Güzel bir diyalog ortamı olmuştu.

Merkel'i İstanbul'da misafiriniz olarak görecek miyiz?

* Tabii onu söyledim. “Sayın Cumhurbaşkanı’nın misafiri olarak geliyorum” dedi. Ben de “İstanbul'da olduğunuzda programlarınızı takip edeceğim ve sizi mutlaka misafir etmek istiyorum” dedim.

CUMHURBAŞKANI İLE DE KONUŞTU

Törende Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier ile de bir araya gelen İmamoğlu, değerlendirmelerinin ardından Berlin Belediye Başkanı Michael Müller'in onur konukları için verdiği öğle yemeği davetine katıldı.

Burada Belediye Şeref Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, yemeğin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile bakanlık binasında bir araya geldi.