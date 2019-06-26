Son dakika… İnanılmaz olay! Bu halde bulundu

‘The Siberian Times’ gazetesinin haberine göre; avcı köpeklerinin sürekli avlaması ve bölgeden ayrılmaması üzerine avcılar mağaraya girdi ve gördükleri manzara karşısında dehşete düştü:

Yaşayıp yaşamadığı belli olmayan korkunç durumda bir adam yerde yatıyordu.

Sadece adını hatırladığı öne sürülen Aleksandr, antik çağlardan günümüze kalan mumyaları andırıyordu.

İddiaya göre; avcılar Aleksandr’ı hemen hastaneye kaldırdı. İlk muayenenin ardından adamın ayıyla giriştiği mücadele sırasında omurgasının kırıldığı tespit edildi.

The Siberian Times gazetesine konuşan Aleksandr, “Ayı beni daha sonra yemek üzere sakladı” dedi. Aleksandr hayatta kalmak için kendi idrarını içtiğini söyledi.

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Hekimler ise Aleksandr’ın sağ kalmasının mucize olduğu görüşünde… Doktorlar, tedavisi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam eden talihsiz adamın kollarını oynatabildiğini açıkladı.

Hastanede çekildiği ifade edilen videoda, Aleksandr’ın gözlerini açtığı ve ismini teyit ettiği anlaşılıyor.

Aleksandr’ın uzun süre hareketsiz yatması nedeniyle ciddi yaraları ve doku çürümesinden mustarip olduğu aktarıldı.

Haberi alıntılayan İngiliz The Mirror gazetesi, Rus medyasında yayınlanan görüntüleri bağımsız kaynaklardan doğrulayamadığını vurguladı.

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