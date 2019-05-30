İnanmakta güçlük çekeceğiniz bir Bodrum masalı

Londra’nın güneybatısındaki Wandsworth’ta yaşayan Heidi Parker (27) ve Ed Savitt, 1996’da henüz daha çocukken Bodrum tatil yaparken tanıştıklarının farkında değildi.

Newcastle Üniversitesi’nde birbirlerini tanıdıklarını düşünen çift, aslında 20 yıl önce Bodrum tatilinde tanıştıklarını fark ettiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Gerçeği ortaya çıkaran ise Heidi’nin annesi oldu. Heidi’nin anlatımına göre olay şöyle gelişti: “Annem bir gün durup dururken, ‘Türkiye’de tatildeyken sen çok küçüktün ve Ed adlı minik bir erkek arkadaşın vardı’ dedi. Sonra bana bir fotoğrafını yolladı ve bu fotoğraf eşim Ed’in ta kendisiydi.”

Duruma inanmakta güçlük çektiğinş anlatan Heidi, “Hepimiz şaşakaldık. Fotoğrafı gördüğümde afalladım. Anneme ‘onun kim olduğunu biliyor musun’ diye bağırdım” diye konuştu.

Heidi sözlerine şöyle devam etti: “Çocukken Ed’le buluştuğumuzu hatırlamıyorum. Fakat fotoğraflardan tatildeyken çok fazla zaman geçirdiğimizi anladım. O da annesine anlattı ve aynı tatilden fotoğrafları arayıp buldular.”

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; altı yaşındayken çekilen fotoğraflarını düğün davetiyelerinde kullanan çift, evlendikten sonra da ‘mucize’nin başladığı Bodrum’a gelmiş.