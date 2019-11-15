Son dakika… İngiliz ajanın ölümünde kritik ayrıntı! Ve ilk kez konuştu

Gül Fayzulleva, Suriye’de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler’in kurucularından olduğu belirtilen Mesurier’in hafta sonunu köşkte geçirdiğini ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kirasının aylık 1000 sterlin (yaklaşık 7 bin 500 Türk lirası) olduğunun belirtildiği köşkten İngiliz gazetesine konuşan Fayzullaeva, “James cumartesi günü kendinde değildi. Bir şeylere ilişkin gergin ve stresliydi” dedi.

TANSİYONU YÜKSEKTİ, HASTANEYE GİTTİ

Fayzullaeva, “Onu neyin endişendirdiğini söyleyemem fakat kendini iyi hissetmediğini söyledi ve o akşam yemek yemedi. Tansiyonu ölçtüm, 16’ya 12’ydi. Kaygılandı ve hastaneye gitti. İğne yaptılar, hap verdiler ve o gece daha sonra eve döndü” ifadelerini kullandı.

Eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul’da ofis olarak da kullandığı evinin önünde 11 Kasım Pazartesi günü ölü bulunmuştu.

UYKU SORUNU YAŞIYORDU

Gece 23.00 sularında sigara içmek için dışarı çıktığını anlatan Fayzullaeva, “Yatak odasının camına baktım ve uyuduklarını gördüm, çünkü ışıkları kapalıydı” dedi.

Özbek asıllı Fayzullaeva, “Sonraki sabah normal olarak İstanbul’a döndüler. Bu, onları son görüşüm oldu” ifadelerini kullandı.

Mesurier, eşi Emma Winberg (39) ve iki çocuklarıyla birlikte köşkte yaşadığı belirtilen Fayzullaeva, Mesurier’in son zamanlarda uyku sorunu yaşadığını anlattı.

ÇOK YAKIN BİR ÇİFTTİLER

Eşinin kendisine Mesurier’in uyumak için ilaç aldığını söylediğin anlatan hizmetçi, “Çok yakın bir çifttiler. Birbirlerine karşı çok sevgi doluydular” dedi.

Suriye’de dezenformasyon yapmakla suçlanan James Mesurier’in Büyükada’daki köşkte kaldığında sigara içmek için balkona çıktığını anlatan Gül Fayzullaeva, İstanbul Beyoğlu’ndaki evlerinde de aynı şeyi yapmış olabileceğini anlattı.

İLGİLİ HABER Bomba haber: Kritik isim İstanbul'da ölü bulundu

DÜĞÜNÜ O KÖŞKTE YAPMIŞ

James Mesurier’in ajan olduğunu sanmadığını söyleyen Fayzullaeva, Özbek asıllı olduğunu ve Rusça bildiğini belirterek, “Hiç Rus arkadaşı yoktu. Gerçekten iyi bir adamdı ve bana çok iyi davranırdı” dedi.

Polis tarafından sorgulanan 14 kişi arasında olup olmadığı bilinmeyen Fayzullaeva, şunları söyledi:

“James ve Emma, hafta sonları köşkte yaşıyordu. Geçen yıl düğün partilerini burada yaptılar. Çok sosyalleşiyorlardı. Bilhassa İngilizler olmak üzere insanlar gelip birkaç gün onlarla kalırdı.”