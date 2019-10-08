Son dakika… İngiliz Başbakanı’nın gizli aşkı yatak performansıyla arkadaşlarına hava atmış

Osmanlı torunu Boris Johnson’ın başbakanlık süreci pek de istediği gibi gitmiyor… İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecinde beklediği hamleleri yapamayan ve zor duruma düşen Boris Johnson’ın şimdi de yasak aşkları gündeme geldi. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Johnson’ın teknoloji danışmanı Jennifer Arcuri ile aşk yaşadığını okuyucularına duyurdu.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın belediye başkanı olduğu dönemde teknoloji danışmanı Arcuri ile aşk yaşadığı iddia edilen Johnson hakkında açıklamayı sağcı Milo Yiannopoulos yaptı. Yiannopoulos, “Arcuri, Johnson ile ilişkisini arkadaşlarına ballandıra ballandıra anlatıyordu. Bu herkesin bildiği bir sırdı. Arcuri, bağıra bağıra Boris’in baldırlarında sebep olduğu morlukları gösteriyordu. Bunlara ‘Boris morluğu’ diyordu” ifadesini kullandı.

“BUNLAR MÜKAFAT DEDİ”

Yiannopoulos, “Arcuri’yi bu konuda çok konuşmaması konusunda uyardım, bunların şiddet gördüğü için olup olmadığını sordum ama o bana bunların mükafat olduğunu ve seviştikleri için bu morlukların oluştuğunu söyledim” dedi.

Boris Johnson’ın belediye başkanlığı döneminde Arcuri ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. O dönemde Johnson’ın ofisinde çalışan Arcuri iddiaları yalanlayarak, İngiltere Başbakanı ile aralarının iyi olduğunu ama hiçbir zaman cinsel ilişki yaşamadıklarını söylemişti. Arcuri’nin teknoloji şirketine 100.000 İngiliz sterlinini aşan miktarda ihale verilmişti. Johnson ihalede usulsüzlük yapılmadığını söylemişti.