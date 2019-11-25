Son dakika… İngiliz muhalif siyasetçiden skandal paylaşım

Arapsaçına dönen Brexit süreciyle çalkalanan İngiltere, muhalif lider Jeremy Corbyn’in sosyal medyadaki paylaşımını konuşuyor… Ülkede Aralık ayının ortasında gerçekleşecek genel seçimler öncesinde İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’in sosyal medyada paylaştığı bir görsel büyük tepki çekti.

Oy verme işlemi öncesinde seçmenin kayıt olması için sayılı gün kaldığını bir fotoğraf serisiyle anlatmak isteyen belgeselci Louis Theroux’nun paylaşımını takipçileriyle paylaşan Corbyn’in bu hamlesi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

3 kareden oluşan kolajın ilk fotoğrafında iç çamaşırlı bir kadın ile bir adam yatakta uzanırken görülüyor. Bu karede kadın partnerine, “Beni bağlayıp gözlerimi kapatır mısın? İstediğini yapabilirsin” derken ikinci karede de yarı çıplak kadın elleri kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde tek başına yatarken görülüyor. Bu karede genç kadın, “Tatlım?” diyerek partnerini ararken üçüncü karede partnerinin internet üzerinden seçmen kaydı oluşturduğu görülüyor.

Dün gece 11.54 sularında bu paylaşımı retweet, yani tekrardan takipçileriyle paylaşan Corbyn kısa bir süre sonra bu mesajı sildi. Fakat Corbyn’in paylaşımı gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımla ilgili Corbyn’i alaya aldı.

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Bazı Twitter kullanıcıları, “Corbyn’in bunu neden paylaştığını anlamadım, nasıl hissetmeliyim” yorumunu yaparken bir diğer kullanıcı ise, “Corbyn’in bunu paylaştığına inanamıyorum. Adam adeta bir kral” ifadesini kullandı.