Son dakika… İngiliz turizm devi batıyor, turistler Türkiye’de mahsur kaldı

1841’de kurularak dünyanın en eski seyahat ve turizm acentesi olan Thomas Cook için yolun sonu göründü… Büyük bir borç batağında olan ve sanal seyahat acenteleriyle mücadele edemeyen Thomas Cook, zor durumda olduğunu duyurarak İngiliz hükümetiyle masaya oturdu. İflas etmemek için en az 250 milyon dolar bulması gereken şirketin yetkilileri dün İngiliz hükümetiyle bir son dakika görüşmesi yaptı.

Uzmanlar, 20.000’den fazla çalışanı olan şirketin batması durumunda turistler kadar turizmcilerin de etkileneceğini vurguladı. Sanal şirketler ile rekabette zorlanan ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla birlikte zor günler geçiren şirketin müşterileri dünden beri oldukça gerilimli saatler geçiriyor.

İngiliz tabloid basını dün geceden itibaren binlerce turistin başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede mahsur kaldığını yazdı. Dün gece Antalya’dan Glasgow’a gitmek isteyen bir turist kafilesinin uçağının “arızalı” diye kalkmadığını yazan Daily Star gazetesi, paralarını ödeyen yolculara otel tahsis edilmediğini ve birçok turistin geceyi havalimanında geçirdiğini aktardı.

Gazeteye konuşan öfkeli turistlerden Beka Whitelaw, “Önce uçağımız kalkmadı. Daha sonra da bizi otellere götüreceklerini söylediler ama kimse götürmedi. Geceyi havalimanında geçirdik ve sabaha karşı dört sularında da havalimanından kovulduk. Thomas Cook bize hiçbir açıklama yapmadı ve genci yaşlısı en az 300 kişi havalimanında mahsur kaldık” açıklamasını yaptı.