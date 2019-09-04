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Son dakika… İngiltere başbakanından çok sert ifade: Teslimiyet yasası

İngiltere'de Brexit gerilimi tırmanıyor... İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci ile ilgili arka arkaya sıcak gelişmeler yaşandı. Önce İngiliz muhalefeti anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik kritik oylamayı kazandı. Böylelikle Parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif kabul edildi. Bunun ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
14:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere başbakanından çok sert ifade: Teslimiyet yasası

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden sancılı bir şekilde ayrılma süreci devam ediyor… İngiltere Başbakanı Theresa May’in bu süreci yönetememesi sonrasında koltuğu kısa bir süre önce devralan Boris Johnson zor günler geçiriyor.

Dün gece anlaşmasız Brexit’e karşı çıkan milletvekilleri kritik oylamayı kazanarak Boris Johnson’ı zor durumda bıraktı. Yaşananların ardından Johnson, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’e çağrıda bulundu. Johnson, Corbyn’in 15 Ekim’de erken seçimi kabul etmesi çağrısı yaptı.

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İşçi Parti’nin anlaşmasız Brexit planı hakkında, “Teslimiyet tasarısı” açıklaması yapan Johnson, “Bu hükümet 31 Ekim’de bu ülkeyi Avrupa Birliği’nden çıkaracak ve bunun önünde muhalefet lideri Corbyn tarafından gündeme getirilen ‘teslimiyet tasarısı’dır” dedi.

Johnson Corbyn’e meydan okuyarak, “Eğer bu tasarı geçerse 15 Ekim’de bir seçime gidilmesini kabul etmesini istiyorum” dedi.

Son güncelleme: android-time 14:40 04.09.2019
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