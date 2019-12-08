Son dakika… İngiltere Başbakanı’ndan sürpriz itiraf: Yaptığım en yaramazca şey…

Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde kontrolü kaybeden İngiltere seçimlere hazırlanırken başbakan Boris Johnson açıklamalarda bulundu. İttihat ve Terakki karşıtı tutumuyla bilinen ve linç edilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu’nun son dahiliye nazırı Ali Kemal’in torunu olarak da bilinen Johnson’ın açıklamaları İngiltere’de gündem oldu.

Kendisine yöneltilen “Yaptığınız en büyük yaramazlık nedir” sorusuna Başbakan Johnson, “Ben bildiğiniz gibi eskiden her gün bisiklete biniyordum. İşte o zamanlarda bazen bisikleti kaldırımda sürüyordum ve bu yasağı çiğniyordum. Şunu bilmenizi isterim ki kaldırımda bisiklete binmeye tamamen karşıyım ve bunun hatalı olduğunun bilincindeyim. Bu konuda kötü hissediyorum” dedi.

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Röportajın devamında ise seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Johnson, “Her oy için mücadele ediyoruz. Bizce şu an ülkemiz için çok kritik” ifadesini kullandı.

Kariyerinde daha önce Londra belediye başkanlığı ve İngiltere dışişleri bakanlığı görevlerini de üstlenen Boris Johnson, Milli Mücadele karşıtı yayınlarıyla tanınan Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal’in büyük torunu olarak Türk kamuoyu tarafından da biliniyor. Ali Kemal, İzmit'te linç edilmiş ve öldürüldükten sonra cesedi, Lozan Konferansı'na giderken trenle İzmit'ten geçecek olan İsmet Paşa görsün diye istasyonda bir sehpaya asılmıştı.