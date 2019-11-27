Son dakika… İngiltere’de bir garip haber: Gündem Türk İHA’ları

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, son dönemde Türkiye’nin söz sahibi olduğu drone rekabetindeki başarısını sayfalarına taşıdı. Dan Sabbagh ve Bethan McKernan imzalı haberde, “Ortaya çıktı: İngiltere teknolojisi Türkiye’nin küresel drone gücü olarak yükselmesine nasıl katkı sağladı” başlığı kullanıldı.

Makalede, İngiltere merkezli teknoloji üreticilerinin Türkiye’nin yaptığı İHA’ların geliştirme sürecinde kilit bir rol üstlendiği belirtildi. Guardian’da yayınlanan makalede, “Brighton’daki bir fabrikadan hayati öneme sahip destek geldi ve bu destek Türkiye’yi dünyadaki en büyük ikinci silahlı İHA ordusuna sahip oldu. İlk olarak ABD’nin terörle mücadelede kullandığı bu yöntemi uygulamaya başladı” ifadesi yer aldı.

Türk yapımı Bayraktar TB2 isimli insansız hava aracını Türkiye’nin kullandığı hatırlatılırken, “Bayraktar TB2’ler bir Türk şirketi tarafından üretilse de Brighton’ın dışında bulunan EDO MBM Technology’nin verdiği Hornet füze şasisi olmadan geliştirilemezdi. Dönemin Türkiye Başbakanı olarak görev yapan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’den Predator dronelarını almak istedi fakat bunu Kongre engelleyince Ankara diğer alternatiflere gitti” ifadesi kullanıldı.

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İHA’nın geliştirme aşamasında İngilizlerden alınan sistemi kullandığı belirtilirken EDO MBM’nin bunun, “Mikro cephaneler” taşımak için kullandığı aktarıldı. Haberde, küçük, hafif ve ağırlık yaratmayacak cephanelerin İngilizlerin geliştirdiği sistem aracılığıyla taşındığı belirtildi.

Guardian’ın makalesi sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı İngilizlerin Türkiye’nin başarısından pay elde etmek için bu tarz bir makale hazırladığını öne sürdü.