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Son dakika… İngiltere’de kritik Brexit oylaması!

İngiltere'de Brexit'in AB ile anlaşmadan gerçekleşmemesi için harekete geçen muhalefet partileri parlamentoda yapılan oylamayı kazandı.

00:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere’de kritik Brexit oylaması!

Avam Kamarası’nda yapılan oylamada, parlamentonun Brexit sürecinin kontrolünü ele almasına dönük tasarı 301’e karşı 321 oyla geçti. Bu tasarı milletvekillerinin Brexit tarihini 31 Ekim’den ileri bir tarihe ertelemek için teklif sunabilmeleri anlamına geliyor.

Tasarının geçmesi Boris Johnson hükümetine büyük bir darbe olarak görülüyor. Daha önce hiçbir koşulda Brexit tarihini ertelemeyeceğini belirten Johnson, oylamanın ardından erken genel seçim yapılması için parlamentoya bir teklif sunacağını söyledi.

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Son güncelleme: android-time 00:59 04.09.2019
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