Son dakika: İngiltere’de yeni Brexit anlaşması da reddedildi

İngiltere ve AB ülkelerinin kilitlendiği Westminster’daki Brexit oylaması 242 evet 391 hayır ile reddedildi.

Üzerinde değişikliğe gidilen anlaşmanın da reddedilmesinin ardından İngiltere’nin önünde üç seçenek kalmış durumda.

Birinci seçenekte AB’nin verdiği süre 29 Mart’ta dolduğunda İngiltere AB’yi anlaşmasız terk etmek zorunda kalacak.

İkinci durumda ise parlamentoda yeni bir oylama yapılarak Brexit için Başbakan May’e AB ile yeniden görüşmesi için yetki verilecek. Ancak AB liderleri, İngiltere ile yapılan anlaşmadan taviz verilmeyeceğini birçok kez belirtmişti.

Parlamentonun elinde üçüncü bir yol olaraksa Brexit referandumunu tekrarlamak bulunuyor. Özellikle İskoçların bu yöndeki ısrarı ve muhalefettiki İşçi Partisi’nin isteği referandumun tekrarlanması yönünde.

BREXIT’İN KADERİ AB LİDERLERİNİN ELİNDE

Anlaşmanın reddi İngiltere’yi AB’den anlaşma olmadan çıkma oylaması yapmaya zorladı. Çarşamba günü parlamento bir kez daha bir araya gelerek anlaşmasız çıkışın kabul edilip edilmediğini oylayacak. Bu oylama sonucunda AB liderleri de kabul ederse İngiltere ve AB yeni bir anlaşma için masaya oturacak. Eğer AB yetkilileri İngiltere ile yeniden masaya oturmak istemezse İngiltere anlaşmasız ayrılığa mecbur kalacak veya yeniden bir referandum yapma ihtiyacı duyacak.

AB’DEN İLK YORUM

AB sözcüsü Task, İngiltere’nin revize edilen anlaşmayı kabul etmemesinin anlaşmasız çıkış şansını oldukça yükselttiğini açıkladı.