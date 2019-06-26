Son dakika… İngiltere’den kritik Kaşıkçı açıklaması

Bütün dünyayı adeta şaşkına çeviren Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak İngiltere’den flaş bir açıklama geldi… Cinayet sonrasında konuyla ilgili açıklama yapmaktan çekinen Başbakan Theresa May, Kaşıkçı cinayetinin adil ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini duyurdu.

Theresa May, “Bu korkunç cinayetin hesabı verilmeli… Suudi Arabistan’ın gerekli hamleleri yaparak uluslararası ve ulusal düzeyde böyle bir ihlali bir daha yapmasının önüne geçilmesi gerek. Şu an devam etmekte olan soruşturmayı yakından izliyoruz. Uluslararası kamuoyunun belirlediği yasal standartlarla devam etmesini bekliyoruz” dedi.

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