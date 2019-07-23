Son dakika… İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu

Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini sancılı bir biçimde yöneterek hem halkın hem de kabinesinin tepkisini çeken İngiltere Başbakanı Theresa May’in istifasının ardından koltuğu dolduracak isim belli oldu… May’in gözyaşları içinde istifasını açıklamasının ardından bugün iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçildi. Muhafazakar Parti’nin meclis grubunda yapılan oylamada Johnson ilk sırada yer alarak parti lideri oldu. Böylelikle İngiltere Başbakanı olarak da görev alacak Johnson, yarın 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

Boris Johnson aslında Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir isim… İttihat ve Terakki karşıtlığıyla bilinen ve linç edilerek öldürülen Ali Kemal’in torunu olan Johnson, iki dönem boyunca İngiltere’nin başkenti Londra’nın belediye başkanı olarak görev almıştı. Bu görevinin ardından vekillik yapan Johnson, 2016-2018 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev almıştı.

Johnson göreve başlamadan kabinede ciddi bir gerilime de sebep oldu… Theresa May döneminin maliye bakanı Philip Hammond, Johnson’ın başbakan seçilmesi halinde istifa edeceğini açıklarken dün gece de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa ettiğini duyurmuştu. Johnson’ın görevi alacağının haberi duyurulduktan sonra Adalet Bakanı da Twitter üzerinden, “Yarın istifa edeceğim” dedi.

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