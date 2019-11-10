Son dakika… İngiltere’yi sarsan kare: İşte ayrılığın resmi

Geçtiğimiz haftalarda ITV’de yayınlanan bir belgeselde İngiliz kraliyet ailesinin kurallarından bunaldıklarını ve saraydan ayrılmak istediklerini söyleyen ve büyük bir tartışmayı beraberinde getiren Düşes Meghan ile Dük Harry uzun bir aranın ardından dün kamuoyunun karşısına çıktı.

Belgesel yayınlandıktan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına kraliyet aile fertleriyle birlikte katılan Meghan ve Harry’nin çekilen fotoğrafları, saray içerisindeki gerilimi gözler önüne serdi.

Başkent Londra’daki Royal Albert Hall’da gerçekleşen Royal British Legion Festival of Remembrance’a katılan kraliyet ailesi fertlerinden uzakta oturan çift İngiliz tabloid basınının gündemine oturdu.

Kraliçe Elizabeth’in hemen arkasında Harry’nin arasının açık olduğu iddia edilen William ve Kate’in olduğu fotoğrafta Harry ve William’ın babalarının da Kraliçe’ye yakın olduğu görülüyor. Fakat Meghan ve evlendikten sonra Dük unvanını alan Harry, kraliyet ailesi üyelerinden bir hayli uzakta oturdu. Fotoğraflarda Harry ve Meghan’ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın arkasında oturması İngiliz basınında, “Ayrılığın fotoğrafı” başlıklarıyla paylaşıldı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı da Harry ve Meghan’ın kraliyet ailesinden uzaklaşacağını öne sürdü.