Son dakika… İngiltere’yi sarsan röportajdan sonra seks skandalı fotoğrafları ortaya çıktı

Son dönemde peş peşe skandalların yaşandığı İngiliz kraliyet ailesi zor günler geçiriyor… Dük Harry ile evlendikten sonra Kraliyet geleneklerini adeta bombalayan Meghan Markle’ın ardından hafta sonunda yayınlanan bir röportaj gözlerin tekrar Buckingham Sarayı’na dönmesine sebep oldu.

Hafta sonu yayınlanan televizyon röportajında Kraliçe Elizabeth’in ikinci oğlu ve Prens Charles’ın da kardeşi olan Prens Andrew açıklamalarda bulundu. BBC Newsnight programına çıkarak kendisiyle ilgili iddiaları yalanlayan Prens Andrew’ün açıklamaları gündemi değiştirdi.

Geçtiğimiz aylarda cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı hakkında konuşan Prens Andrew, kendisi hakkındaki “reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği” iddialarına da yanıt verdi.

“PRENS ÇOK TERLEMİŞTİ” DEDİ

Dünya kamuoyunun ilgisini çeken olayda reşit olmayan kadınlarla ilişkiye giren ve bazı kadınları “seks kölesi” olarak kullanan Epstein ile yakın arkadaş olan Prens Andrew hakında da bazı kadınlara tecavüz ettiğine dair iddialar ortaya çıkmıştı.

Öyle ki Epstein’in kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre, 17 yaşında olduğu 2001 ve bundan bir yıl sonra New York, Londra ve ABD Virjin Adaları’nda Prens Andrew’la cinsel ilişkiye zorlandığını söylemişti. Giuffre, yaşadıklarıyla ilgili verdiği ifadede, Prens Andrew’un çok terlediğini söylemişti.

Giuffre’nin iddialarını yalanlayan Prens Andrew, “Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok” demişti.

Prens röportajda 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere’nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söyledi. Prens, Giuffre ile tanışmasını sağlayan Epstein’ın “davranışlarından şüphe duymadığını” ifade etti. Prens, terleme konusuyla ilgili olarak da, “İddia kesinlikle doğru değil. Tıbbi olarak terlemem mümkün değil” demişti.

Öte yandan Prens’in terlemediğine yönelik ifadelerinin ardından İngiliz basını Prens Andrew o dönemde çekilmiş fotoğraflarını dünya kamuoyu ile paylaştı.