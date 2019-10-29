Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İngiltere 12 Aralık’ta erken seçime gidiyor

İngiliz Parlamentosu'nda alınan kararla 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı.

23:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere 12 Aralık’ta erken seçime gidiyor

İngiliz Parlamentosu’nda yapılan oylamada 20’ye karşı 438 oyla erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı. Seçimlerin yapılabilmesi için Parlamento’nun fesih tarihi 6 Kasım olarak belirlendi.

AYRINTILAR GELİYOR…

İngiltere son dakika
Son güncelleme: 23:45 29.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more