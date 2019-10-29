Son dakika… İngiltere 12 Aralık’ta erken seçime gidiyor

İngiliz Parlamentosu&#8217;nda yapılan oylamada 20&#8217;ye karşı 438 oyla erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı. Seçimlerin yapılabilmesi için Parlamento&#8217;nun fesih tarihi 6 Kasım olarak belirlendi.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-ingitere-12-aralikta-erken-secime-gidiyor-5418902","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-ingitere-12-aralikta-erken-secime-gidiyor-5418902","pageType":"yazi","pageIdentifier":5418902,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5418902,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-ingitere-12-aralikta-erken-secime-gidiyor-5418902/","headline":"Son dakika&#8230; u0130ngiltere 12 Aralu0131k&#8217;ta erken seu00e7ime gidiyor","description":"","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["\\u0130ngiltere","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1572381258,"datePublished":1572381258,"dateModified":1572381932,"info":"{"seo_news":"false"}"});