Son dakika… İnsanlık dramı bitmek bilmiyor: Yine Akdeniz’de sıradan bir gün!

Sadece 2018’de 2 bin 262 göçmenin yaşamını yitirdiği Akdeniz’de bugün bir dram daha yaşandı… Savaş, kıtlık, ekonomik kriz ve ayrımcılık gibi sorunlar sebebiyle daha iyi bir yaşama başlamak için evlerini terk eden göçmenlere mezar olan Akdeniz’de bugün bir mülteci teknesi alabora oldu.

Sert rüzgar, dalga ve teknenin kapasitesinin çok üzerinden insan taşındığı için teknenin alabora olması sonucunda onlarca mülteci Akdeniz’in sularına düştü. Bazı mülteciler can simitleriyle yaşama tutunurken diğerleri de denizde mücadele ederek su üzerinde kalmaya çalıştı.

Teknenin devrilmesinden sonra hızla olay yerine gelen İtalyan sahil güvenlik ekipleri suyun üzerinde yaşam mücadelesi veren göçmenleri kurtarmaya çalışırken bir hayli zorlandı. 2019 yılı içerisinde 1091 mültecinin Akdeniz’de yaşamını kaybettiğini aktaran uluslararası haber ajansları kurtarma operasyonu sırasında çekilen görüntüleri dünya kamuoyu ile paylaştı.