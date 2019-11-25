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Son dakika… İnsanlık dramı bitmek bilmiyor: Yine Akdeniz’de sıradan bir gün!

Göçmen ve mültecilerin daha iyi bir hayat kurmak için kullandığı Akdeniz'de bugün yine bir insanlık dramı yaşandı... Akdeniz'e gitmek üzere yola çıkan mültecileri taşıyan tekne alabora olunca onlarca göçmen Akdeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele etti.

Sozcu.com.tr
17:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… İnsanlık dramı bitmek bilmiyor: Yine Akdeniz’de sıradan bir gün!

Sadece 2018’de 2 bin 262 göçmenin yaşamını yitirdiği Akdeniz’de bugün bir dram daha yaşandı… Savaş, kıtlık, ekonomik kriz ve ayrımcılık gibi sorunlar sebebiyle daha iyi bir yaşama başlamak için evlerini terk eden göçmenlere mezar olan Akdeniz’de bugün bir mülteci teknesi alabora oldu.

İtalyan sahil güvenlik ekipleri sert rüzgar sebebiyle kurtarma operasyonu sırasında zor anlar yaşadı.

Sert rüzgar, dalga ve teknenin kapasitesinin çok üzerinden insan taşındığı için teknenin alabora olması sonucunda onlarca mülteci Akdeniz’in sularına düştü. Bazı mülteciler can simitleriyle yaşama tutunurken diğerleri de denizde mücadele ederek su üzerinde kalmaya çalıştı.

Teknenin devrilmesinden sonra hızla olay yerine gelen İtalyan sahil güvenlik ekipleri suyun üzerinde yaşam mücadelesi veren göçmenleri kurtarmaya çalışırken bir hayli zorlandı. 2019 yılı içerisinde 1091 mültecinin Akdeniz’de yaşamını kaybettiğini aktaran uluslararası haber ajansları kurtarma operasyonu sırasında çekilen görüntüleri dünya kamuoyu ile paylaştı.

Dünya Haber son dakika
Son güncelleme: 17:45 25.11.2019
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