Son dakika… İntihar eden pedofil milyarderin ilk fotoğrafı yayınlandı

ABD’de gündem ne Trump’ın açıklamaları ne de ABD-Rusya gerilimi… Bütün ülkede gündem konusu kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’ın hapishanedeki hücresinde ölü bulunması.

Manhattan Metropolitan Merkez Hapishane’sinde tutuklu olan Epstein, sabah erken saatlerde kontrole gelen muhafız tarafından hücresinde ölü bulunurken pedofil iş insanının ölümü yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

66 yaşındaki Epstein’ın asılı şekilde bulunduğu belirtilirken New York Post gazetesi, hapishaneden hastaneye götürülen mahkumun fotoğrafını yayınladı. Fotoğraflarda üzerinde turuncu hapishane kıyafeti olan Epstein, sedye ile taşınırken bir görevli oksijen tüpü ile mahkumu hayata döndürmeye çalışırken görünüyor.

İki hafta önce de intihar girişiminde bulunan Epstein’ın hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Multimilyoner iş insanının gözetimli bir hastanede olmasına rağmen yaşamını yitirmesi de komplo teorilerini artırdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, “Bildiklerinin hepsini söyleseydi, bütün suçluların adını verseydi ortalık kaos yerine dönerdi” ve “O intihar etmedi, öldürüldü. Birçok suçlunun adını verebilirdi” yorumlarını yaptı.

Öte yandan Amerikan basını, Epstein’ın gardiyanlarının prosedürü uygulamadığını yazdı. İddiaya göre gardiyanlar her 30 dakikada bir Epstein’ı kontrol etmekle yükümlüydü fakat bu görevi yerine getirmedi. Olayla ilgili FBI bir soruşturma başlatırken, Epstein’ın, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ile ilgili bazı isimler verdikten sonra ölmesi tartışmaları alevledi.

