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Son dakika… Irak’ta eş zamanlı üç patlama!

Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
14:43 -
Haberler Dünya
Son dakika… Irak’ta eş zamanlı üç patlama!

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kerkük’ün Ahmed Ağa Çarşısı’nda 2, Domiz semtinde 1 el yapımı bomba art arda patlatıldı.

Bombaların daha önce yere döşendiği, sivillerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, buna benzer saldırıları daha önce terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014’te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Irak güçleri, Aralık 2017’de IŞİD’in elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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