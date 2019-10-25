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Son dakika… Irak’ta göstericiler hükümet binasına yürüyor

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler sabah erken saatlerde başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Hükümetin binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri sert müdahale etti.

Sozcu.com.tr
11:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… Irak’ta göstericiler hükümet binasına yürüyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge’ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat’ın merkezindeki Tahrir Meydanı’nda toplandı.

Göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye yakınlaşmak isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Bağdat’ta güvenlik güçleri gece de Yeşil Bölge’ye girmek isteyen bir grup göstericiyi ses bombası atarak uzaklaştırmıştı.

Fotoğraf: Reuters

Başkentteki Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilciliklerin merkezi olarak biliniyor. Bağdat’ın yanı sıra güneydeki kentlerde de göstericilerin hükümeti protesto etmek için sokağa çıkmaya başladığı belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığı haberde 20 kişinin göz yaşartıcı gazdan dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haber Hükümet Irak protesto son dakika yolsuzluk
Son güncelleme: 11:15 25.10.2019
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