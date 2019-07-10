Son dakika… İran: ABD füzelerimizin menzili içinde

İran ile ABD arasındaki gerilim bitmek bilmiyor… ABD’nin İran’a yeni yaptırımlar uygulamasının konuşulduğu bu günlerde, Tahran yönetiminden zehir zemberek bir açıklama geldi.

İran’ın Tasnim haber ajansında yer alan habere göre Nejat, “Amerikan üsleri füzelerimizin menzili içerisinde. Eğer bir hata yaparlarsa, füzelerimiz onların uçak gemilerini yok eder. Amerikalılar, İran’la askeri olarak karşı karşıya gelmenin nasıl bir sonuca yol açacağının farkında” dedi.

ABD ve İran arasında gerilim son haftalarda sert şekilde tırmandı. ABD geçen yıl nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran’a yönelik ABD yaptırımlarını da tekrar devreye sokmuştu.