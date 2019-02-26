Son dakika: İran’da istifa krizi! Kabul edilmedi

Zarif, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini açıklamıştı.

Resmi sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaşım yapan Zarif, “Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABER Zarif istifa kararından sonra ilk kez konuştu

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in istifasını henüz kabul etmediğini duyurdu.

“TEYİT EDİLMEDİ”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e ait olduğu iddia edilen istifa mektubuna ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “Zarif'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye istifa mektubu olarak sosyal medyada yayınlanan mektup teyit edilememiştir” dedi.

Sosyal medyada gündeme gelen ve Zarif'e ait olduğu iddia edilen söz konusu istifa mektubunun yanlış olduğunu ve üzerine eklemeler yapıldığını kaydeden Kasımi, “İstifa mektubunu teyit etmiyoruz” dedi.

“YANLIŞ ANLAŞILDI”

Öte yandan, Zarif'e ait olduğu iddia edilen mektubun İran Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmaması, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul etmediği şeklinde yorumlandı. Bazı haber ajanslarında “Cumhurbaşkanı Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmedi” şeklinde yapılan haberlere ilişkin basına konuşan İran Dışişleri Sözcüsü Kasımi, söz konusu açıklamanın mektubu ile ilgili olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif dün sosyal medya hesabında İran halkından özür dileyerek Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün sosyal medyada Zarif'e ait olduğu iddia edilen bir başka mektup daha paylaşıldı. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in istifası henüz Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilmedi. AJANSLAR