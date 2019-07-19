Son dakika… İran, İngiliz petrol gemisine el koydu!

İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait ‘Stena İmpero’ adlı petrol tankerinin alıkoyduğu duyuruldu. Bildiride, “İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur” bilgisi paylaşıldı.

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İngiltere'ye ait petrol tankerinin İran limanına götürüldüğü ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağı belirtildi. İngiltere'nin Stena İmpero adlı petrol tankerinin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin El Fucire limanından Suudi Arabistan'ın El Celil limanı olduğu biliniyor.

TANKERİN AİT OLDUĞU ŞİRKETTEN AÇIKLAMA!

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda durdurduğu iddia edilen “Stena Impero” adlı İngiliz tankerinin ait olduğu şirket tarafından, tankere kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığı doğrulandı, tankerle irtibatın kesildiği bildirildi.

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada, “19 Temmuz’da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz’ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran’a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilsinin bulunmadığı kaydedildi. AJANSLAR