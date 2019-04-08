Son dakika: İran’dan ABD’ye misilleme geldi!

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Amerikan ordusunun Ortadoğu’daki faaliyetlerini yöneten ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (US CENTCOM) ile bağlantılı güçleri ‘terör örgütleri’ listesine aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızlarını ‘terör örgütleri’ listesine dahil ettiği için ABD’ye diplomatik nota da verdi.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsviçre’nin Tahran Büyükelçiliği’nin ABD’nin Çıkarlarını Koruma Ofisi’ne nota verdiğini belirtti.

ABD’nin Devrim Muhafızlarını ‘terörist’ ilan etmesini ‘tehlikeli’ diye niteleyen Zarif, İran’ın buna karşı gerekli adımları atacağını söyledi.