İran’dan ABD’nin saldırı hamlesine ilk yanıt

Reuters'ın haberine göre; Trump mesajında İran'a karşı herhangi bir savaşa karşı olduğunu ve Tahran'la muhtelif meseleleri görüşmek istediğini belirtti.

Gizlilik kaydıyla Reuters'a konuşan yetkililerden biri, “Bizim cevabımız için kısa bir zaman verdi fakat İran'ın anlık yanıtı, bu meseleye ilişkin karar Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e aittir oldu” dedi.

İkinci yetkili ise “Biz liderin herhangi bir müzakereye karşı olduğunu açıkça söyledik, fakat bir karar vermek için mesaj ona iletilecek” ifadelerini kullandı.

Bu yetkilinin ayrıca Ummanlı yetkiliye İran'a yönelik herhangi bir saldırının bölgesel ve uluslararası sonuçları olacağını ilettiği aktarıldı.

İSVİÇRE ELÇİSİ ÜZERİNDEN UYARI

Öte yandan, Reuters’ın abonelerine ‘son dakika’ olarak servis ettiği haberde, İran’dan İsviçre Büyükelçisi’ne birtakım açıklamalar yapıldığı belirtildi.

Fars haber ajansına dayandırılan haberde, “Eğer ABD İran’a karşı askeri bir müdahalede bulunursa, sonuçlarına katlanacaktır” dendi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov, İran meselesiyle ilgili tüm taraflara itidal çağrısı yaparken, Moskova Yönetimi’nin, Washington-Tahran arasındaki artan gerilimden kaygı duyduğunu aktardı.

Bu arada İngiliz havayolu şirketi British Airways, bölgedeki uçuşların etkilenmeyeceğini duyurdu. British Airways’ten yapılan açıklamada, “Seyahatlerimiz devam edecek, alternatif rotalar kullanılacaktır” ifadesi yer aldı.



24 SAATTE GERİLİMİN ÖZETİ

– ABD ile İran'ı savaşın eşiğine getiren olay dün yaşandı.

– İran Devrim Muhafızları dün sabah saatlerinde güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde hava sahası ihlâli gerekçe gösterilecek ABD'ye ait bir insan hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

– Akabinde ABD kanadı, hava sahası ihlâli iddiasını yalanlayarak, İHA'nın düşürüldüğünü teyit etti.

– Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan ABD Başkanı Donald Trump ise “İran büyük bir hata yaptı” dese de olayın insanı hatadan kaynaklanmış olabileceği yorumu yaptı.

– Türkiye saati ile bu sabaha karşı ise ABD medyasının iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

– Amerikan New York Times gazetesi, Associated Press haber ajansı ve ABC News kanalı, Amerikan ordusunun İran'ı vurmaya hazırlandığını duyurdu. Şafak saldırısı olarak planlanan operasyonun ise son anda durdurulduğu öne sürüldü.

– İran devlet ajansı IRIB, Devrim Muhafızları tarafından düşürülen RQ-4 Global Hawk Amerikan casus İHA’sının parçaları olduğu iddiasıyla bazı görseller yayınladı.

NÜKLEER ANLAŞMA KARARI İLİŞKİLERİ BOZDU



Washington-Tahran ilişkileri, Washington yönetiminin 2015'te İran ile varılan nükleer anlaşmadan geçen yık tek taraflı çekilmesinin ardından bozulmuştu.

Son olarak, ABD, Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran'ı suçlamıştı. Tahran Yönetimi ise iddiaları sert bir dille reddetmişti.