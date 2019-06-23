Son dakika… İran’dan ABD’ye çok sert açıklama

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamalarda bulundu… ABD ile İran arasında geçen haftadan beri tırmanan gerilim hakkında konuşan Ruhani, bu zamana kadarki belki de en sert ifadeleri kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, İran’ın ABD’nin insansız hava aracını (drone) vurmasından sonra gerilimin artmasıyla ilgili konuştu. Ruhani, “ABD, körfezde gerilimi alevlendiriyor. ABD’nin askeri drone’u hava sahamıza girerek kuralları ihlal etti” dedi. Perşembe günü İran, ABD’nin askeri insansız hava aracını düşürmüştü. Tahran yönetimi bu konuyla alakalı olarak, ABD’nin casusluk yaptığını iddia etmiş, Washington yönetimi ise drone’un uluslararası hava sahasında seyir ettiğini öne sürmüştü.

Yaşananların ardından ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, ABD’nin İran’a saldırmak üzere olduğunu ve bu saldırının son anda ABD Başkanı Trump tarafından iptal edildiğini öne sürmüştü.

Yaşananların ardından Ruhani, “Bölge çok hassas ve birçok ülke için çok önemli. Dolayısıyla uluslararası kurum ve kuruluşlar buna uygun olarak harekete geçmeli” dedi.

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