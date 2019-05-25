İran’dan ABD’ye tehdit: En ufak bir aptallık yaparlarsa…

İran ordusu danışmanlarından General Murtaza Kurbani, “ABD’nin bölgeye gönderdiği gemileri batırırız” tehdidinde bulundu.

İngiliz Reuters haber ajansının İran’ın yarı resmi haber ajansı Mizan’dan aktardığı habere göre; Kurbani, “Amerika bölgeye iki savaş gemisi gönderiyor. En ufak bir aptallık yaparlarsa, iki füze ya da iki gizli silah kullanarak bu gemilerini mürettebatı ve uçaklarıyla birlikte denizin dibine yollarız” dedi.

BAŞKAN TRUMP DÜN DUYURDU

ABD Başkanı Trump Donald Trump dün Japonya’ya hareketinden önce Beyaz Saray’da basın mensuplarına gündemi değerlendirmiş, Washington Yönetimi’nin İran’la ilgili yeni adımını duyurmuştu.

Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık 1500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu’daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini “koruma” görevi göreceğini ifade etmişti.

Washington Yönetimi, iki hafta önce İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti.