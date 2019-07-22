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Son dakika… İran’dan bomba açıklama

İran, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'na (CIA) çalıştığını iddia ettiği 17 casusu yakaladığını duyurdu. İstihbarat Bakanlığı, Mart 2019'da yakalanan bazı şüphelilerin ölüme mahkûm edildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
10:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan bomba açıklama

İran makamları, ABD için çalıştığı öne sürülen bir casusluk şebekesini çökerttiğini açıkladı.

Mart 2019’da yakalandığı duyurulan 17 kişinin ise CIA tarafından ülke içinde eğitildiği iddia edildi.

Kimliği tespit edilen casusların ekonomik, nükleer, altyapı, askeri ve siber alanlardaki hassas ve hayati özel sektör merkezlerinde çalıştığı ve buralarda gizli bilgileri topladığı öne sürülüyor.

Washington ile Tahran arasındaki gerilim, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmesiyle birlikte gerilmeye başladı.

ABD İran’a yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe sokarken, Tahran Trump Yönetimi’ne çok sert tepki göstermişti.

Son güncelleme: android-time 10:27 22.07.2019
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