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Son dakika… İran’dan flaş Türkiye açıklaması

Son 48 saat içerisinde Suriye sınırında gerçekleşen hareketlilik devam ederken Tahran yönetimi flaş bir açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, "İran, Türk ordusunun Suriye'deki herhangi bir operasyonuna karşıdır" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
11:57 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki askerleri bölgeden çekme kararı sonrasında gözler Türkiye-Suriye sınırında… Son 48 saatte taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken bugün İran’dan ilk resmi yorum geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’deki varlığının kanunsuz olduğunu ve Amerikan askerlerinin Suriye’den çıkmasının çok daha önce olması gerektiğini duyururken, “Türk askerinin Suriye topraklarına girme ihtimali hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse insani ve maddi çok büyük bir zarara sebep olunacağına inanıyoruz. Dolayısıyla İran, herhangi bir askeri operasyona karşıdır” açıklamasını yaptı.

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Açıklamada, Türk ve Suriyeli yetkililerin yaşanan gerilimi çözmek için daha barışçıl bir yol izlemesi gerektiği tavsiye edildi.

ZARİF, ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
İran basını ve ajanslarında yer alan haberde İran Dışişleri Bakanı Zarif’in yaşananların ardından mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradığı ve olası bir operasyondan dolayı rahatsız olduğunu aktardığı belirtildi. Zarif’in Çavuşoğlu’na, “Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli” dediği belirtildi.

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Türkiye ve Rusya ile birlikte Astana Görüşmeleri’ne katılan İran, Suriye lideri Beşşar Esad’ı destekleyen sayılı ülkeden biri.

Dışişleri Bakanlığı İran son dakika Suriye Tahran Türkiye
Son güncelleme: 12:33 08.10.2019
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