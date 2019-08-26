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Son dakika… İran’dan korkutan açıklama: Destroyer gönderiyorlar

Aden Körfezi'nde tansiyon bir dakika bile düşmek bilmiyor... İran, uzun mesafe füze sistemine sahip destroyerini bölgeye gönderdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
11:08 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan korkutan açıklama: Destroyer gönderiyorlar

İran’ın devlet televizyonu Press TV, İran ile batılı ülkeler arasında yaşanan deniz taşımacılığı krizi ile ilgili Tahran yönetiminin çok sert bir adım attığını duyurdu. Bölgede seyreden ticari şilep ve gemilerin güvenliği konusu son dönemde İran ile İngiltere arasında kriz yaratmış devreye ABD’nin girmesiyle de kriz büyümüştü.

Bugün yapılan açıklamada İran donanması, uzun mesafeli füze sistemi barındıran bir destroyerin Aden Körfezi’ne doğru yol aldığını ve bölgedeki İran bandıralı gemileri korumak için böyle bir hamle yapıldığı açıklandı. Destroyerin yanı sıra bir savaş gemisi ve bir helikopter gemisinin de bölgeye gönderildiği açıklandı. Press TV’nin haberinde destroyerin, İran’ın en gelişmiş destroyeri olduğu vurgulandı.

Son güncelleme: android-time 11:09 26.08.2019
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