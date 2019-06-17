İran’dan korkutan açıklama: Resmen geri sayım başladı

Hem bölgeyi hem de dünyayı çok sert bir şekilde etkilemesi beklenen kriz büyüyor… İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşma geçtiğimiz aylarda rafa kaldırılmıştı. Bunun sebebi de ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmanın “bir değer katmıyor” olmasıydı. Trump anlaşmadan çekildikten sonra İran’a yaptırım uygulamaya başlamış ve Tahran-Washington hattında tansiyonu bir anda yükseltmişti.

Nükleer anlaşmanın suya düşmesiyle birlikte Tahran yönetimi sık sık nükleer silah kullanımında kullanılabilen zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını aktarmıştı. Bugün İran yönetiminden korkutan açıklamalar peş peşe geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kamalvandi, “Zenginleştirme oranımızı dörde katladık ve o kadar artırdık ki 10 gün içinde 300 kilogramlık limiti geçeceğiz” dedi. Devlet televizyonuna konuşan Kamalvandi, “Eğer Avrupa ülkeleri harekete geçerse hala zaman var. İran’ın rezervleri çok hızlı bir şekilde artıyor. Eğer Avrupalılar için anlaşmanın güvenliğini sağlamak önemli bir kriterse ellerinden geleni yapmalılar. Eğer başaramazlarsa normal durumuna geri dönecek” dedi.

RUHANİ VE MOSKOVA’DAN AÇIKLAMA

Kamalvandi, Mayıs ayında İran’ın verdiği 60 günlük sürenin dolmasından sonra başka bir 60 günlük bekleme süresi olmayacağını da aktardı. Öte yandan Fars haber ajansına konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Nükleer anlaşmanın çökmesi ne bölgenin ne de dünyanın yararına olur” dedi. Ruhani, Avrupalılar için sürenin azaldığını söylerken, “Çok önemli bir andayız ve Fransa diğer ortaklarla birlikte anlaşmayı sağlama almak için çalışabilir” dedi.

Bu açıklamaların ardından Rusya da devreye girdi. Moskova, Tahran yönetiminin böyle bir girişim içinde olduğuna dair bir bilgileri olmadığını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Bu açıklamayı görmedim” dedi.

“HÜRMÜZ’Ü KAPATIRIZ”

Öte yandan İran ordusundan farklı bir konuda çok sert bir açıklama geldi. Tümgeneral Muhammed Bakeri Fars haber ajansına konuştu… Bakeri, Basra Körfezi’nde geçtiğimiz günlerde yaşananlar ile ilgili açıklama yaptı. Bakeri, “Eğer İran Hürmüz Boğazı’nı kapatarak petrol sevkıyatını durdurmak isterse ordumuz bunu güçlü ve kamuya açık bir şekilde yapacak kadar kuvvetlidir” dedi.

İran ve Rusya’dan gelen peş peşe açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Netanyahu, “İran bizi tehdit ediyor ve uluslararası kamuoyu bir an önce müdahale etmeli, yaptırım öncesi mekanizmalar uygulanmalı” dedi.