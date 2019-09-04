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Son dakika… İran’dan korkutan açıklama: Üçüncü nükleer adımımız en büyüğü olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaşanan nükleer gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ruhani, "İran'ın üçüncü nükleer adımı en önemlisi olacak ve olağanüstü bir etki yaratacak" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
10:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan korkutan açıklama: Üçüncü nükleer adımımız en büyüğü olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son aylarda gerilimin arttığı nükleer kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan nükleer anlaşmanın suya düşmesinin ardından ABD, Tahran yönetimine yaptırım uygulama kararı almıştı. Bu süre zarfında İran ile ABD arasındaki ilişki gerilirken bugün İran Cumhurbaşkanı adeta aba altından sopa gösterdi.

Reuters’ın “acil” koduyla abonelerine servis ettiği haberde Ruhani, “İran’ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltacağı üçüncü adım en önemlisi olacak ve bunun olağanüstü etkileri olacak” ifadesini kullandı. Anlaşmaya geri dönmek için Tahran’ın Avrupa ülkelerine verdiği süre iki gün sonra dolacak.

Son güncelleme: android-time 11:03 04.09.2019
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