Son dakika… İran’dan korkutan açıklama: Vur-kaç bitti

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Khanzadi, Mehr haber ajansına konuştu. Son dönemde bölgede ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok batı ülkesiyle gerilim yaşayan Tahran yönetimi adına konuşan Komutan Khanzadi, çok sert ifadeler kullandı.

Şu an Cebelitarık’ta bulunan Adrian Darya-1 isimli petrol tankerine donanmadan gemilerin eşlik edebileceğinin sinyalini veren Komutan Khanzadi, “Vur-kaç dönemi sona erdi. Eğer devlet büyüklerimiz isterse donanmamız Adrian petrol tankerine eşlik etmeye hazırdır” dedi.

ABD’nin P5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmadan ABD’nin ayrılması sonrasında uygulanan yaptırımlar Tahran yönetimi ile Batı dünyası arasında gerilime sebep olmuştu. Geçtiğimiz ay içerisinde de İran yönetimi Hürmüz Boğazı’ndan geçen İngiliz tankerlerine el koymuştu. Bölgede tansiyon halen yüksek seviyede.

Öyle ki Washington yönetimi bugün Cebelitarık Boğazı’ndan geçen Adrian Darya-1 isimli tankere el konulması talimatını vermiş, Cebelitarık yönetimi ise buna onay vermemişti. Bu açıklamanın ardından Komutan Khanzadi’den gelen açıklama gündeme bomba etkisi yaptı.

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