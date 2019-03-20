Son dakika: İran’dan ortak PKK operasyonuna yalanlama

İran’daki Tasnim gazetesinin haberine göre, İran ordu sözcüsü, Türkiye’nin iddia ettiği gibi PKK’ya karşı ortak bir operasyon yapmadıklarını açıkladı.

Açıklamada, “İran askeri güçleri Türkiye’nin PKK’ya karşı düzenlediği operasyonlara katılmamıştır” denildi.

JANDARMA KOMUTANI İLE İRANLI KOMUTAN ANLAŞMIŞTI

Jandarma Komutanı Arif Çetin’in, İran Sınır Güçleri Komutanı Kassam Rezai ile yaptığı telefon görüşmesinde PKK’ya karşı ortak operasyon düzenleme konusunda anlaşıldığı duyurulmuştu ancak İran ordu kaynakları, ikinci kez Türkiye ile PKK’ya karşı ortak bir askeri harekata girmediklerini bildirdi.